Galatasaray, Davide Calabria'ya teklifte bulundu! Yıldız oyuncudan cevap geldi

Galatasaray, yaz transfer dönemi sona ermeden kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ancak Milan’dan transfer etmek istedikleri 27 yaşında tecrübeli bir sağ bek oyuncusu Davide Calabria'dan sarı-kırmızılılara olumsuz cevap geldi.

Transfer çalışmalarının yanı sıra, Galatasaray’da son dönemde Kerem Aktürkoğlu’nun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı konusu gündemi meşgul ediyor. Bununla birlikte, yaşanan ve yaşanması muhtemel ayrılıklar ve başarısız transfer girişimlerine bugün bir yenisi daha eklendi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Milan’ın tecrübeli sağ beki Davide Calabria’ya bir teklif sundu.

Ancak 27 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Milan’da kariyerine devam etmek istediğini belirterek bu teklifi geri çevirdi. Haberde, "Calabria, Milan ile yola devam etme kararı aldı ve Galatasaray’dan gelen teklifi düşünmeden reddetti" ifadelerine yer verildi.