Başakşehir, Iberia Tiflis'i rahat geçerek tur atladı | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Iberia Tiflis'İ konuk eden Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrılarak play-off aşamasına yükseldi.

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Başakşehir, Konferans Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Iberia Tiflis'i 2-0 yenerek tur atladı.

Gürcistan'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, rövanşı da rahat geçerek play-off aşamasına kalmayı başardı.

İstanbul ekibine turu getiren golleri Piatek ve Pelkas kaydetti.

Yunanistanlı yıldız Pelkas'ın attığı frikik golü izleyenleri büyüledi.

Başakşehir, play-off aşamasında İrlanda ekibi St. Patrick's ile kozlarını paylaşacak.

UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

PELKAS'IN FRİKİK GOLÜ

BAŞAKŞEHİR - IBERIA TİFLİS MAÇ ÖZETİ

12. dakikada Iberia Tiflis gole yaklaştı. Mamageishvili'nin soldan kullandığı kornerde Kokhreidze'nin ön direkte topuğuyla vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Altıpasın içinde Cheickne'nin ayak koyduğu meşin yuvarlağı kaleci Muhammed bir kez daha çelerek gole izin vermedi.

16. dakikada Pelkas'ın ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top kaleci Makaridze'den döndü.

48. dakikada RAMS Başakşehir önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Kemen'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek topla buluşan Piatek, sağ çaprazdan topu arka direğe doğru gönderdi. Pelkas'ın altıpasın önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

50. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Sol kanatta taç çizgisine yakın noktada Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta Kemen, ön direkte topu arkaya aşırdı. Piatek'in altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

61. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının biraz gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Pelkas geçti. Yunan oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla kaleci Makaridze'nin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan ve Iberia Tiflis'i eleyen Başakşehir, organizasyonda adını play-off turuna yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR - IBERIA TİFLİS MAÇ KADROLARI

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk. 83 Hamza Güreler), Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen (Dk. 53 Berkay Özcan), Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç (Dk. 74 Lima), Davidson (Dk. 73 Figueiredo), Piatek (Dk. 83 Keny)

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava (Dk. 73 Sikharulidze), Kokhreidze (Dk. 62 Otar Mamageishvili), Nonikashvili (Dk. 84 Khachidze), Gizo Mamageishvili (Dk. 84 Dadiani), Tabatadze (Dk. 62 Akhvlediani), Cheickne

Goller: Dk. 50 Piatek, Dk. 61 Pelkas (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 3 Gizo Mamageishvili, Dk. 41 Nonikashvili, Dk. 44 Jgerenaia, Dk. 60 Kokhreidze, Dk. 69 Akhvlediani, Dk. 72 Jinjolava (Iberia Tiflis)