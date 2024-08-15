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Abdullah Avcı'dan şok açıklamalar! 'Telefonum servis edilmiş, organize kötülük...'

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Spor Haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien ile oynanan mücadele sonrası düzenlediği basın toplantısında şok edici açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rapid Wien ile oynanan karşılaşma sonrası basın toplantısında konuştu.

Avrupa Ligi'ne veda ettikleri için taraftarlarından özür dilediklerini belirten Avcı, "Bireysel olarak istatistik yapmak, tabelada isminin yazması önemli değil. Rakip bizden üstün oynadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Konferans Ligi play-off'u için hazırlanacağız." dedi.

Abdullah Avcı'dan şok açıklamalar! 'Telefonum servis edilmiş, organize kötülük...' - 1. Resim

ABDULLAH AVCI: TELEFONUM SERVİS EDİLMİŞ

Kendisine yönelik tepkilere değinen Abdullah Avcı, "Telefonum servis edilmiş durumda, bu şık ve doğru değil. Tekrar söylüyorum; organize kötülük. Benim ailem ve çocuklarım var. Lütfen rica ediyorum telefonumu ve etrafımı rahat bıraksınlar.  Telefonumu Twitter'a atmak gerçek Trabzonluluk değildir." ifadelerini kullandı.

Takımın iyi olacağını aktaran Avcı, "Bu oyunu senelerdir fair-play ruhunda oynatmayı planlıyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Kötüyüz ancak bu takımın iyi olacağını biliyorum." görüşlerini dile getirdi.

Düzenleyen:  - Spor
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