Avusturya'da ilginç anlar! Yenilgi sonrası Abdullah Avcı'ya istifa pankartı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Trabzonsporlu bir grup taraftar, Rapid Wien ile oynanan mücadele sonrası Abdullah Avcı'ya yönelik 'istifa' pankartı açtı. İşte detaylar...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0 yenildi.
Bordo-mavililer, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.
Temsilcimizin bu turdaki rakibi Slask Wroclaw - St. Gallen maçı galibi olacak.
ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ
Avusturya'daki rövanşı takip eden taraftarlar, Abdullah Avcı'ya yönelik açtığı pankartla geceye damga vurdu.
Rapid Wien'e karşı yaşanan 2-0'lık mağlubiyet sonrası tribünlerde "Av sezonu bitmiştir Abdullahavcı istifa” pankartı açıldı.
İŞTE O PANKART
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor