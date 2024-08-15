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Avusturya'da ilginç anlar! Yenilgi sonrası Abdullah Avcı'ya istifa pankartı

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Avusturya&#039;da ilginç anlar! Yenilgi sonrası Abdullah Avcı&#039;ya istifa pankartı

Spor Haberleri

Trabzonsporlu bir grup taraftar, Rapid Wien ile oynanan mücadele sonrası Abdullah Avcı'ya yönelik 'istifa' pankartı açtı. İşte detaylar...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0 yenildi.

Bordo-mavililer, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.

Temsilcimizin bu turdaki rakibi Slask Wroclaw - St. Gallen maçı galibi olacak.

Avusturya'da ilginç anlar! Yenilgi sonrası Abdullah Avcı'ya istifa pankartı - 1. Resim

ABDULLAH AVCI'YA TEPKİ

Avusturya'daki rövanşı takip eden taraftarlar, Abdullah Avcı'ya yönelik açtığı pankartla geceye damga vurdu.

Rapid Wien'e karşı yaşanan 2-0'lık mağlubiyet sonrası tribünlerde "Av sezonu bitmiştir Abdullahavcı istifa” pankartı açıldı.

İŞTE O PANKART

Avusturya'da ilginç anlar! Yenilgi sonrası Abdullah Avcı'ya istifa pankartı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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