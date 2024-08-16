TFF'den flaş erteleme kararı! Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçları...

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden; Galatasaray, Trabzonspor ve Başakşehir'in 3. hafta maçlarını erteledi. Beşiktaş, ligin 3. haftasını bay geçeceği için herhangi bir erteleme durumu söz konusu olmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerle yapılan istişareler sonucunda Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir müsabakalarının ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz."