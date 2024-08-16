Viyana'da Hüsran! Trabzonspor deplasmanda Rapid Wien’e yenildi, Avrupa Ligi’nden elendi

Bordo mavililer kötü oynadı, rakip kalede net fırsat bulmakta bile zorlandı. Avusturya ekibi Seidl ve Lang’in golleriyle kazandı. Abdullah Avcı’nın takımı yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek.

Uğur Aktan- Bordo mavililer kötü oynadı, rakip kalede net fırsat bulmakta bile zorlandı. Avusturya ekibi Seidl ve Lang’in golleriyle kazandı. Abdullah Avcı’nın takımı yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Sezonu hem ligde hem de Avrupa’da büyük başarılar kazanma umuduyla açan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda eşleştiği Rapid Wien’e deplasmanda 2-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti. Trabzon’da oynanan ilk maçta da 1-0 yenildiği Avusturyalı rakibi karşısında oldukça kötü bir performans sergileyen Abdullah Avcı’nın ekibi hem skor hem de oyun anlamında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

RAPİD ÇOK ÜSTÜNDÜ

Bu sezon transfer dönemi boyunca kadrosuna kattığı oyuncular için şu ana kadar 11 milyon avro bonservis ödeyen Trabzonspor maçı beş şutla tamamladı. Son beş sezonda transferde toplam 9,5 milyon avro harcayan mütevazı rakibinin 90 dakikada 18 şut çekmesi dikkati çekti ve bu durum, akıllara Hollandalı efsane futbol adamı Johan Cruyff’un, “Para dolu bir çantanın gol attığını hiç görmedim” şeklindeki unutulmaz sözünü getirdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

Maçta gol perdesi 77’de açılırken, kaleciyle karşı karşıya kalan Seidl düzgün bir vuruşla takımı adına tur kapısını araladı: 1-0. 84’te Trezeguet ile gole çok yaklaşan Trabzonspor kaleci Hedl’i geçmeyi başaramazken, 85’te son adam olarak rakibine faul yapan Pedro Malheiro kırmızı kartla takımını eksik bıraktı. Maçta son sözü 86’da oyuna giren ve 87’de yaptığı ceza sahası koşusuyla topla buluşan Lang söyledi ve Trabzonspor Avrupa Ligi’ne veda etti: 2-0.

DRAGUŞ ETKİSİZ KALDI: NEREDESİN ONUACHU

Trabzonspor dün Rapid önünde geçmiş senelerdeki Sörloht, Cornelius, Onuachu gibi etkili bir pivot forveti çok aradı. Denis Draguş en uçta oynasa da her topu aldığında kalabalık Rapid savunması arasında kayboldu gitti. Sonunda Avrupa Ligi’ne veda edildi.

İLK İSABETLİ ŞUT 70'TE

Trabzonspor Rapid Wien önünde ilk 80 dakika çok etkisiz kaldı. Gole ihtiyacı olan bordo mavili takım, ilk isabetli şutunu 70. dakikada attı. Bu dakikalarda Avusturya temsilcisinin kalesine ise sadece beş şut gönderdi.

HIZLICA 90 DAKİKA

Avcı’nın Visca’yı kulübede tutması şaşırtıcıydı. Nwakaeme de oyuna geç girdi.

İki gol yese de Uğurcan Çakır kurtarışlarıyla farkı önleyen isim olmayı başardı.

Litvanyalı hakemin Malheiro’yu attığı pozisyon sarı kartla geçiştirilebilecek cinstendi.

Abdullah Avcı’nın Avrupa karnesi:

41 maç, 11 galibiyet, 9 beraberlik, 21 mağlubiyet.