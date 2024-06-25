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Fransa liderliği kaybetti! Polonya engeline takıldı

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Fransa liderliği kaybetti! Polonya engeline takıldı
Euro 2024, Fransa, Polonya, Haber

Spor Haberleri

EURO 2024'te D grubu son maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi Taraflar sahadan 1-1 berabere ayrıldı ve Fransa grubu 2.sırada tamamlayarak üst tura yükseldi.

EURO 2024'te D grubunda Fransa liderlik için sahaya çıktı. Polonya ise turnuvaya veda etmesinin ardından prestij maçına çıktı. Mücadele 1-1 sona erdi. Goller; 56. dakikada Mbappe'nin penaltısı ve 79. dakikada Lewandowski'nin penaltısından geldi.

FRANSA LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Fransa 5 puanla ikinci sırayı aldı. Polonya ise 1 puanla turnuvadaki son maçını tamamlamış oldu. Avusturya, Hollanda karşısında büyük sürprize imza atarak grubu lider bitirdi. Fransa'nın rakibi E grubunun ikincisi olacak. Avusturya'nın rakibi ise A Milli Takım'ın yer aldığı F grubunu ikinci sırada tamamlayan ülke olacak.

Düzenleyen:  - Spor
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