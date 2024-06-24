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Galatasaray Alanyaspor'un milli oyuncusu Oğuz Aydın ile anlaştı

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Galatasaray Alanyaspor&#039;un milli oyuncusu Oğuz Aydın ile anlaştı

Spor Haberleri

Galatasaray, Michy Batshuayi'nin ardından transferlerine ara vermeden devam ediyor. Galatasaray, Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takıma da çağrılan Oğuz Aydın ile anlaştı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası için kadro derinliğini artırmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, Alanyaspor'un gözdesi Oğuz Aydın'ı da ikna etti.

Galatasaray Alanyaspor'un milli oyuncusu Oğuz Aydın ile anlaştı - 1. Resim

GALATASARAY OĞUZ AYDIN İLE ANLAŞTI

Alanyaspor'da müthiş bir sezon geçiren Oğuz Aydın ile anlaşan Galatasaray yönetimi, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu kısa sürede ikna etti. Alanyaspor ile bonservis pazarlığına başlayan sarı-kırmızılılar bu transfer için yaklaşık 5 milyon euro ödeyecek.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Alanyaspor formasıyla bu sezon 38 maça çıkan Oğuz Aydın, 13 gol atıp 8 asist yapma başarısı göstermişti.

Galatasaray Alanyaspor'un milli oyuncusu Oğuz Aydın ile anlaştı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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