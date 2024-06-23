Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mukavelesi sona erdi! Galatasaray, Fransız merkez orta saha için devrede

Mukavelesi sona erdi! Galatasaray, Fransız merkez orta saha için devrede

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mukavelesi sona erdi! Galatasaray, Fransız merkez orta saha için devrede

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar, Juventus ile mukavelesi biten ve şu anda EURO 2024’te olan Adrien Rabiot için girişimlerde bulundu.

Son şampiyon Galatasaray’da her gün yeni isimler gündeme geliyor. Sağ bek konusuna öncelik veren sarı kırmızılılara bir de merkez orta saha yazılıyor. O da şu anda EURO 2024’te Fransa Millî Takımı’nda bulunan Adrien Rabiot. Juventus ile mukavelesi biten ve bonservisi elinde olan Fransız oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor ama Cimbom’un menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade ediliyor.

TORREİRA'NIN YANINA

Bütün enerjisini Avrupa Şampiyonası’na veren Rabiot’nun turnuva sonrasında teklifleri değerlendirmesi beklenirken, oyuncu için Türkiye’nin ciddi bir tercih sebebi olacağı belirtiliyor. Torreira’nın yanına düşünülen Robiot, merkez orta saha olmasının yanı sıra ön liberoda ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 35 milyon avro olan Rabiot da bu tercihi kariyerinin son büyük transferi olarak görüyor.

HİÇ BONSERVİS GÖRMEDİ!

Kariyerinde hiç bonservis bedeli olmayan Rabiot, 2019’dan bu yana Juventus forması giyiyordu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe boşa çıkan Hollandalı yıldızın peşindeBeşiktaş aradığı stoperi Amerika'da buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş aradığı stoperi Amerika'da buldu - SporBeşiktaş aradığı stoperi Amerika'da bulduFenerbahçe boşa çıkan Hollandalı yıldızın peşinde - SporFenerbahçe boşa çıkan Hollandalı yıldızın peşindeŞaşırdık, dağıldık... EURO 2024'e neşeli girdik, Portekiz'den fark yedik - SporUmutlarımız son maça kaldıBelçika turnuvaya geri döndü! Romanya engelini rahat geçti - SporBelçika turnuvaya geri döndü! Romanya engelini rahat geçtiTürkiye Avrupa Şampiyonası grubundan nasıl çıkar? - SporTürkiye gruptan nasıl çıkar?Sinan Engin'den A Milli Takım'ın 2 yıldızına tarihi çağrı! 'Affınızı isteyin' - SporSinan Engin'den 2 yıldıza tarihi çağrı!
Sonraki Haber Yükleniyor...