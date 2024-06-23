Mukavelesi sona erdi! Galatasaray, Fransız merkez orta saha için devrede

Sarı kırmızılılar, Juventus ile mukavelesi biten ve şu anda EURO 2024’te olan Adrien Rabiot için girişimlerde bulundu.

Son şampiyon Galatasaray’da her gün yeni isimler gündeme geliyor. Sağ bek konusuna öncelik veren sarı kırmızılılara bir de merkez orta saha yazılıyor. O da şu anda EURO 2024’te Fransa Millî Takımı’nda bulunan Adrien Rabiot. Juventus ile mukavelesi biten ve bonservisi elinde olan Fransız oyuncunun adı Fenerbahçe ile de anılıyor ama Cimbom’un menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade ediliyor.

TORREİRA'NIN YANINA

Bütün enerjisini Avrupa Şampiyonası’na veren Rabiot’nun turnuva sonrasında teklifleri değerlendirmesi beklenirken, oyuncu için Türkiye’nin ciddi bir tercih sebebi olacağı belirtiliyor. Torreira’nın yanına düşünülen Robiot, merkez orta saha olmasının yanı sıra ön liberoda ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 35 milyon avro olan Rabiot da bu tercihi kariyerinin son büyük transferi olarak görüyor.

HİÇ BONSERVİS GÖRMEDİ!

Kariyerinde hiç bonservis bedeli olmayan Rabiot, 2019’dan bu yana Juventus forması giyiyordu.