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Galatasaray, Brezilyalı Victor Cardoso'yu transfer etti

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Galatasaray, Brezilyalı Victor Cardoso&#039;yu transfer etti

Spor Haberleri

Brezilyalı smaçör Victor Cardoso, gelecek sezon Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda forma giyecek.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Brezilyalı smaçör Victor Cardoso'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız, Brezilyalı smaçör Victor Alexsander Almeida Cardoso ile kadrosunu güçlendirdi. Kulübümüz, 1999 doğumlu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Victor Cardoso’ya 'hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz." denildi.

Cardoso, 2023/2024 sezonunda ise Fransa'nın Chaumont Volley-Ball 52 takımında yer aldı. Uluslararası arenada, 2018'den bu yana Brezilya erkek milli voleybol takımının bir parçası olan oyuncu, FIVB Voleybol Erkekler Milletler Ligi ve Güney Amerika Şampiyonası gibi çeşitli şampiyonalarda mücadele etti. 

Düzenleyen:  - Spor
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