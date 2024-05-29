Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Dursun Özbek yüz yüze görüşecek

Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Dursun Özbek yüz yüze görüşecek

Düzenleyen: / Kaynak: Ajansspor
- Güncelleme:
Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Dursun Özbek yüz yüze görüşecek
Galatasaray, İlkay Gündoğan, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Ajansspor

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. Başkan Dursun Özbek'in, Gündoğan ile önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşeceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 yılını şampiyon tamamlayan Galatasaray, gözünü transfere çevirdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın yıldızını gündemine aldı.

DURSUN ÖZBEK YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek için harekete geçti. Habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlkay Gündoğan ile önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşecek. 

Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'ı kadroya katmak için şartları zorlayacak.

Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Dursun Özbek yüz yüze görüşecek - 1. Resim

GALATASARAY TARAFTARI

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a olan sevgisi biliniyor. Gündoğan daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarı olduğunu duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Ajansspor
İsrail, Refah'ta ABD silahı mı kullandı? Blinken'dan kaçamak cevap
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza tesisleri gezdi - SporAntalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza tesisleri gezdiMauro Icardı'ye İtalya kancası! Serie A'nın yeni ekibi Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyor - SporMauro Icardı'ye İtalya kancası! Serie A'nın yeni ekibi Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak istiyorBeşiktaş'ın gündeminde olan Mats Hummels'ten geleceği hakkında açıklama - SporBeşiktaş'ın gündeminde olan Mats Hummels'ten geleceği hakkında açıklamaGalatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi - SporGalatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirlediAziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesi tanıtıldı! İşte 60 bin kapasiteli Ülker Stadyumu - SporAziz Yıldırım'ın yeni stadyum projesi tanıtıldı! İşte 60 bin kapasiteli Ülker StadyumuGalatasaray'da Erden Timur şoku! Yeni sezon öncesi istifa kararı aldı - SporGalatasaray'da şok istifa! Görevini bırakıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...