Galatasaray dünya yıldızını istiyor! Dursun Özbek yüz yüze görüşecek

Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor. Başkan Dursun Özbek'in, Gündoğan ile önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşeceği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 yılını şampiyon tamamlayan Galatasaray, gözünü transfere çevirdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın yıldızını gündemine aldı.

DURSUN ÖZBEK YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEK

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı transfer etmek için harekete geçti. Habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlkay Gündoğan ile önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşecek.

Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminde İlkay Gündoğan'ı kadroya katmak için şartları zorlayacak.

GALATASARAY TARAFTARI

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a olan sevgisi biliniyor. Gündoğan daha önce yaptığı açıklamada Galatasaray taraftarı olduğunu duyurmuştu.