"Galatasaray, Fenerbahçe'den daha iyi" Eski Fenerbahçeli Tolgay Arslan'dan ortalığı karıştıracak sözler

Bir dönem Türkiye Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen şimdilerde Avustralya'da Melbourne City takımında kariyerini sürdüre Tolgay Arslan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

5.5 yıl Türkiye'de futbol oynadıktan sonra soluğu önce İtalya Ligi Serie A'da Udinese'de ardından da Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City'de alan Tolgay Arslan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu sezon kariyerinin en gollü sezonunu geçiren Arslan, 27 maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Uzun süre kariyerine 6 numara pozisyonunda oynadığını söyleyen Arslan şimdilerde Dortmund'daki gençlik dönemimdeki gibi forvete yakın 10 numara olarak oynadığını söyledi. Fanatik'in haberine göre; takımının ve hocasının kendisine çok güvendiğini belirten Arslan'ın en çok dikkat çeken ifadeleri Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Galatasaray ile Fenerbahçe hakkında kullandığı ifadeler oldu.

"YABANCI HAKEM BUNLARI KALDIRAMAZ"

Son dönemdeki Türk futbolundaki kaotik havayı değerlendiren Arslan "Süper Lig'i ve Türk futbolunda yaşananları elbette takip ediyorum. İnşallah Türk futbolundaki bu kaos son bulur. Böyle olunca insanlar bizim ligimiz ciddiye almıyor. Bunlar yaşanmasa Süper Lig, Avrupa'da ilk 10'a rahat girer. Kendi kendimize futbolumuza zarar veriyoruz. Mesela hakem olayları, Türkiye'deki gibi hiçbir ülkede büyütülmüyor. Türkiye'de kaybeden, suçu hakeme atıyor. Yabancı hakem diyorlar. Türkiye'de bir yabancı hakem bu kaldırabilecek mi merak ediyorum!" dedi.

"GALATASARAY DAHA İYİ"

Eski takımı Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki şampiyonluk yarışına değinmeden edemeyen Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre kadro olarak daha iyi ama her şeyi iki takım arasındaki derbi belirleyecek.

Fenerbahçe şampiyon olamayınca tüm kadroyu değiştiriyor, Galatasaray ise çoğu oyuncusunu tutuyor. Fenerbahçe'de hem gelen hoca hem de onunla beraber 10-15 oyuncu ayrılıyor. İsmail Kartal bence başarılı. Şampiyon olamasa da Fenerbahçe'de kalması lazım. Kulübün artık bu anlamda aynı hataları yapmayacağını düşünüyorum."