Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'dan Olympiakos mağlubiyeti sonrası olay Fenerbahçe paylaşımı

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenmesi sonrası, Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

Atinada 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Olympiakos'u Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, normal süresini 1-0 kazandığı karşılamada seri penaltı atışlarından yararlanamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Maçın ardından Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'dan, olay olan bir paylaşım geldi.

"FENER AĞLAMA"

Sarı-lacivertlilerin yarı final biletini rakibine kaptırdığı maç sonrası Felipe Melo 'Fener Ağlama' yazarak Fenerbahçe - Olympiakos maçının görüntülerini paylaştı. Melo'nun bu paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.