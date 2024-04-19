Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'dan Olympiakos mağlubiyeti sonrası olay Fenerbahçe paylaşımı

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'dan Olympiakos mağlubiyeti sonrası olay Fenerbahçe paylaşımı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo&#039;dan Olympiakos mağlubiyeti sonrası olay Fenerbahçe paylaşımı

Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Olympiakos'a elenmesi sonrası, Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

Atinada 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Olympiakos'u Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, normal süresini 1-0 kazandığı karşılamada seri penaltı atışlarından yararlanamadı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. 

Maçın ardından Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'dan, olay olan bir paylaşım geldi. 

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'dan Olympiakos mağlubiyeti sonrası olay Fenerbahçe paylaşımı - 1. Resim

"FENER AĞLAMA"

Sarı-lacivertlilerin yarı final biletini rakibine kaptırdığı maç sonrası Felipe Melo 'Fener Ağlama' yazarak Fenerbahçe - Olympiakos maçının görüntülerini paylaştı. Melo'nun bu paylaşımı kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'dan Olympiakos mağlubiyeti sonrası olay Fenerbahçe paylaşımı - 2. Resim

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Spor
Tesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile sipariş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cengiz Ünder istenmeyen adam oldu! Elvir Elvir Baljic yerden yere vurdu: "Sana 15 milyon euro verildi yazık" - Spor"Sana 15 milyon euro verildi yazık ya "Fenerbahçe maçı öncesi haddini aşan Yunan basını galibiyet sonrası sınırı aştı: "Konstantinopolis düştü" - SporYunan basını haddini aşmaya devam ediyorFenerbahçe Olimpiakos'a penaltılarla elendi: Kahır mektubu - SporKahır mektubuHollandalı çalıştırıcı yeniden Beşiktaş’ın gündeminde: Bronckhorst aşkı depreşti - SporBronckhorst aşkı depreştiTürkiye ülke puanı sıralamasındaki yerini garantiledi! - SporTürkiye ülke puanı sıralamasındaki yerini garantiledi!Aston Villa, Lille engelini aştı! Fenerbahçe turu geçerse rakibi İngilizler - SporAston Villa, Lille engelini aştı! Fenerbahçe turu geçerse rakibi İngilizler
Sonraki Haber Yükleniyor...