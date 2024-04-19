Fenerbahçe maçı öncesi haddini aşan Yunan basını galibiyet sonrası sınırı aştı: "Konstantinopolis düştü"

Atina'da 3-2 mağlup olduğu maçın rövanşında normal süreyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, Tadic, Cengiz ve Bonucci'nin penaltı atışlarını kaçırmasıyla UEFA Konferans Ligi'ne çeyrek final etabında veda etti. Fenerbahçe'nin, Olympiakos'a elenmesi Avrupa basınında geniş yankı bulurken, maç öncesi haddini aşmaya başlayan Yunan basını galibiyet sonrası sınırı iyice aştı.

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2'nin rövanşında Olympiakos'a penaltı atışları sonrası mağlup oldu ve UEFA Konferans Ligi defterini kapattı. Sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de penaltılarla elenmesi Avrupa'da da geniş yankı buldu.

GOAL'ün Yunanistan edisyonunda "İstanbul'a kış geldi' başlığı kullanıldı.

İtalyan Corriere dello Sport Bonucci'yi manşetlerine taşıdı ve "Sansasyonel Bonucci: Penaltı için geldi ama kaçırdı." ifadeleri kullanıldı.

"KONSTANTİNOPOLİS'İN DÜŞÜŞÜ'

İspanyol Mundo Deportivo'da ise "Penaltılar Mendilibar'ı Emery ile yarı finalde buluşturdu" ifadeleri kullanıldı. Fanatik'in haberine göre; Yunan basını haddini aştı. Yunan SDNA, maç sonrası "Konstantinopolis'in Düşüşü' başlığını attı.

Marca ise, Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar'a defne yapraklı bir taç giydirdi.