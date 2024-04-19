Fenerbahçe Olimpiakos'a penaltılarla elendi: Kahır mektubu

İrfan Can’ın golüyle öne geçen F.Bahçe ikinci golü çok aradı, bulamadı. Gidilen uzatmalarda sonuç değişmedi. Penaltılarda Livakovic iki kurtarış yapsa da Tadic, Cengiz ve Bonucci atışları kaçırınca yarı final uçtu gitti.

UĞUR AKTAN - Tarihinin en iyi kadrolarından birini kuran ve sezonu ligde ve Avrupa’da şampiyonluk parolasıyla açan Fenerbahçe, finalin Atina’daki Ayasofya Stadyumu’nda oynanacağı Konferans Ligi’nin çeyrek final rövanş maçında sahasında Yunan ekibi Olimpiakos’u konuk etti.

FIRTINA GİBİ BAŞLADIK

Geçen hafta deplasmanda oynanan ilk maçta 3-0 geriye düşmesine rağmen bulduğu iki golle tura tutunan temsilcimiz, Kadıköy’de maça âdeta fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

İRFAN'DAN USTA İŞİ

Sezon başından bu yana sakatlıklarla mücadele eden sarı lacivertli takım uzun bir aranın ardından ilk defa tam kadro mücadele ederken, gol perdesini İrfan Can Kahveci açtı. Son haftaların suskun ismi Syzmanski’den aldığı pası iyi değerlendiren İrfan Can kaleci Tzolakis’in kapattığı köşeden fileleri buldu ve Fenerbahçe maçı 1-0’a, turuysa 3-3’e getirdi. 34’te bir kere daha kaleyi yoklayan İrfan’ın şutu kalecide kalınca ilk yarı 1-0 sona erdi.

PENALTILARDA YIKIM

İkinci yarıda azalan sürenin etkisiyle iki takım da fazla risk almaktan kaçındı. İsmail Kartal 74’te gününde olmayan Dzeko’nun yerine Batshuayi’yi oyuna sürerken, Olimpiakos, Fenerbahçe’nin kullandığı köşe vuruşu sonrasında çıktığı kontra atakta 80’de gole çok yaklaştı ama Masouras’ın şutunda Livakovic Fenerbahçe kariyerindeki en kritik kurtarışı yaptı ve maç uzadı. Duraklamalarda da sonuç değişmezken, yarı final bileti penaltı atışları sonrasında 3-2’lik üstünlükle Olimpiakos’un oldu.

LİVA DAHA NE YAPSIN?

Penaltılarda F.Bahçe’nin Hırvat file bekçisi Livakovic Hırvatistan’ın Dünya Kupası’nda Japonya’yı elediği maçı (üç penaltı kurtarışı) hatırlattı. Takım arkadaşları kaçırdıkça panterleşen Liva iki vuruşu çıkardı ve Fener’in şansını sürdürdü. Fakat Bonucci de kaçırınca yapılacak bir şey kalmadı.

İSMAİL KARTAL: BÖYLE ELENMEK ÇOK ÜZÜCÜ

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Penaltılarla elenmek bizi çok üzdü. Atışları kimin kullanacağını son idmanlarda çalışmıştık.

İkinci golü arıyorduk

En güvendiğim isimler penaltıları kaçıran oyuncular oldu. Ben de üzgünüm onlar da çok üzgün. İkinci golü bulup turu geçeriz derken bu sonuçla veda çok üzücü” derken, “Fred son bölümde yorulmuştu. Oyundan alarak daha dinamik bir oyuncuyu sahaya koymak istedik” sözlerini kullandı.

Ferdi: Gururluyum

Maçta çok çalışan Ferdi Kadıoğlu da, “Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 120 dakika boyunca her şeyimizi verdik. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum” vurgusu yaparken “Maalesef yarı finale adımızı yazdıramadık. Penaltılar zaten şans oyunu gibi. Livakovic iyi penaltı çıkardı ama kaçırdığımız penaltılar vardı. Bu maçı unutup ligde oynayacağımız Sivas maçına odaklanacağız” sözlerini kullandı.

FRED DE ŞAŞTI BU İŞE!

F.Bahçe’de ikinci yarıda oyundan alınan Fred şaşkınlığını gizleyemedi. Hocasına niye oyundan çıktığını soran futbolcu gibi tribünler de bu değişikliğe bir anlam veremedi.

İRFAN CAN: ÇOK ÜZGÜNÜZ LİG BİZİM OLACAK

∂ Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, “Çok üzgünüz, maça iyi başladık. Erken golle iki, üçü de bulabilirdik. Yarı finale çıkmak istiyorduk. Atmamız gerekiyordu ama atamadık. İnşallah ligde şampiyon olacağız” sözlerini kullandı.

GOLÜNÜ ATTI AMA ÜZÜLDÜ YUSUF YAZICI TARİHE GEÇTİ

∂ Konferans Ligi’nde A. Villa 2-1 geriye düşüp penaltılara giden maçta Lille’i 4-3 üstünlükle eledi ve yarı finalde Olimpiakos’un rakibi oldu. Lille’de ilk golü atan Yusuf Yazıcı kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol (12) atan futbolcusu olsa da yetmedi.

KANARYA'YA BAKAN DESTEĞİ AŞKIN BAK DA İZLEDİ

∂ Fenerbahçe’nin Olimpiakos ile oynadığı müsabakayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yerinde takip etti. Çeyrek final rövanş müsabakasını izlemek üzere Ülker Stadı’na gelen Bakan Bak, protokol tribünündeki yerini aldı.

TAKIMIN EN İYİLERİNDENDİ BECAO SAKATLANDI

∂ Fenerbahçe’nin en iyilerinden Rodrigo Becao, sakatlığı sebebiyle maçı tamamlayamadı. Müsabakanın 99. dakikasında kendini yere bırakan 28 yaşındaki oyuncu, değişiklik istedi. Becao, 100. dakikada yerini Çağlar Söyüncü’ye bıraktı.