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Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması sonucu Fenerbahçe elendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması sonucu Fenerbahçe elendi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması sonucunda Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde elenmesi futbol camiasında büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu. İlk maçta 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçında Olympiakos'u konuk etti ve maça hızlı başlayarak İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Peki Fenerbahçe elendi mi? İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a penaltılarla 3-2 yenilerek elenmesi futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe - Olympiakos karşılaşması sonucu Fenerbahçe elendi - 1. Resim

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

İlk maçta 3-2 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş maçında İrfan Can Kahveci'nin golüyle öne geçse de, uzatma devrelerinde de gol bulamayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Ancak Fenerbahçe'de Tadic, Cengiz ve Bonucci'nin penaltılarını gole çevirememesi sonucunda turu geçen ekip Olympiakos oldu

İrfan Can Kahveci'nin skorer performansı ise dikkat çekiyor; sezon boyunca 43 maçta 16 gol atan milli futbolcu, aynı zamanda 12 asiste imza atmış durumda. Penaltı atışlarında Tadic, Cengiz ve Bonucci'nin başarısızlıkları sonucunda turu geçen taraf Olympiakos oldu.

Maç sonucunda Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi'nden elenmiş oldu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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