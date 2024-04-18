Fenerbahçe’nin sağ kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci’nin hayatı

Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci ve futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlamıştır. Başakşehir'deki şampiyonluk deneyiminin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Kahveci'nin hayatı merak konusu. İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında? İrfan Can kahveci nereli? İşte başarılı futbolcu hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci, Türk futbolunun genç yetenekleri arasında öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ankara'nın Ayaş ilçesinde doğan Kahveci, futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladıktan sonra gösterdiği performansla Süper Lig'in önemli takımlarından İstanbul Başakşehir'e transfer oldu. Başarılı futbolculuk kariyerinin yanı sıra milli takım formasını da gururla temsil eden İrfan Can Kahveci'nin hayatı ve spor kariyeri merak uyandırıyor.

İRFAN CAN KAHVECİ KİMDİR?

İrfan Can Kahveci, 15 Temmuz 1995 tarihinde Bayat, Ayaş, Ankara'da dünyaya geldi. Babası Çorum Bayatlı, annesi ise Yozgatlıdır. İki kardeşi ve bir ablası vardır. Annesi ev hanımı, babası ise OSTİM'de motor ustası olarak çalışmaktadır. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na girmiştir.

Futbol kariyerine 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda başlayan İrfan Can, daha sonra Gençlerbirliği altyapısına geçiş yapmıştır. Profesyonel kariyerine 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında başlamış ve burada düzenli olarak forma giymiştir. Ardından Hacettepe'ye kiralık olarak gönderilmiş ve 2. Lig'e yükselme başarısı yaşamıştır.

İRFAN CAN KAHVECİ HAYATI VE KARİYERİ

İstanbul Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan İrfan Can, 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de önemli maçlara çıkmıştır. Başakşehir'deki performansıyla dikkat çekmiş ve Fenerbahçe'ye transfer olmuştur.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra sakatlık yaşayan ve ilk maçlarda forma giyemeyen İrfan Can, sezonun ilerleyen dönemlerinde takıma katkı sağlamıştır. Sakatlık sonrası dönüşünde attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkmıştır. Türkiye Milli Futbol Takımı'nda da başarılı performans sergileyen İrfan Can, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da yer almıştır.