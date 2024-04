Fenerbahçe’nin sağ kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci’nin hayatı

Fenerbahçe'nin sağ kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci ve futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlamıştır. Başakşehir'deki şampiyonluk deneyiminin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Kahveci'nin hayatı merak konusu. İrfan Can Kahveci kimdir? İrfan Can Kahveci kaç yaşında? İrfan Can kahveci nereli? İşte başarılı futbolcu hakkında merak edilenler...