İran'dan "nükleer doktrin" uyarısı: "Yeniden gözden geçirebiliriz"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan, İsrail ile olan gerilim göz önünde bulundurularak nükleer doktrinin yeniden gözden geçirilebileceği açıklaması yapıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun nükleer güvenlikten sorumlu komutanı Ahmad Haghtalab, İsrail'in tehditleri karşısında Tahran'ın "nükleer doktrinini" yeniden gözden geçirebileceği uyarısında bulundu.

Londra merkezli haber ajansı Reuters, bu açıklamanın Tahran'ın her ne kadar kesinlikle barışçıl amaçlı olduğunu söylese de nükleer programıyla ilgili endişeleri artırdığı yorumunu yaptı.

İran'daki yarı resmi Tasnim haber ajansının aktardığına göre Haghtalab, "Nükleer doktrin ve politikalarımızın yanı sıra daha önce açıklanan konuların gözden geçirilmesi tamamen mümkündür" dedi.

Batı'nın askeri niyetler taşıdığından şüphelendiği Tahran'ın nükleer programı hakkında son kararı İran'ın dini lideri Ali Hamaney veriyor.

Hamaney, önceki açıklamalarında Tahran'ın asla dinen yasaklanmış nükleer silahlar inşa etme veya kullanma niyetinde olmadığını defalarca dile getirdi.