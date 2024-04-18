Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için Olympiakos'u en az 2 farklı skorla yenmesi gerekiyor

Fenerbahçe Olympiakos'u 2-0, 3-1, 4-2 gibi 2 veya daha fazla gollü farklar ile yenerse doğrudan yarı finale kalacak. Fenerbahçe'nin ilk maçta 3-2 mağlup olması nedeniyle bu akşam oynanan maçta 2 farklı golle kazanması gerekiyor. Peki, Fenerbahçe turu nasıl geçer, yarı finale nasıl kalır? İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde yarı finale çıkması için alması gereken skorlar...

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe ilk maçta tek gollü fark ile mağlup olmuştu. Peki Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için Olympiakos'u kaç kaç yenmesi gerekiyor? İşte Fenerbahçe - Olympiakos maç sonucuna göre ihtimaller...

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin ilk maçta Olympiakos'a 3-2 mağlup olması nedeniyle turu geçebilmesi için işi Olympiakos'a göre daha zor. Çünkü Fenerbahçe - Olympiakos arasında oynanacak olan bu akşamki maç berabere biterse turu geçen taraf Olympiakos olacak.

Fenerbahçe Olympiakos'u 1 gollü farklar ile mağlup ederse maç uzatmalara gidecek. Eğer uzatmalarda da sonuç değişmezse penaltı atışlarına geçilecek. Penaltı atışları sonucunda yarı finale kalan takım belli olacak.

Fenerbahçe'nin Olympiakos'u eleyip doğrudan yarı final turuna geçebilmesi için Olympiakos'u en az 2 farklı gollü skorlarla yenmesi gerekiyor. Fenerbahçe 4-2, 3-1 veya 2-0 Olympiakos'u yenerse maç uzatmalara gitmeden sonuçlanır ve Fenerbahçe Konferans Ligi'nde yarı finale atlar.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin yarı finale kalması durumunda rakibi Aston Villa olacak.

Fenerbahçe Aston Villa ile ilk maçını 2 Mayıs 2024, ikinci maçını ise 9 Mayıs 2024 tarihlerinde oynayacak.

Aston Villa çeyrek finaldeki rakibi Lille'ı penaltı atışları sonucu mağlup ederek yarı finale kalmıştı.