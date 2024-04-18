Aston Villa, Lille engelini aştı! Fenerbahçe turu geçerse rakibi İngilizler
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin favorilerinden Aston Villa ve Lille, çeyrek final rövanşında Fransa'da karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Aston Villa, rövanşta rakibine 2-1 mağlup oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Lille sahasında Aston Villa'yı konuk etti. İngiliz ekibi, normal süresi ve uzatmaları 2-1 biten müsabakayı seri penaltı atışları sonrası 4-3 kazanarak yarı finale yükseldi.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finalde Aston Villa ile karşılaşacak.
Maçın uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca yarı finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kuran Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi