Tokat'ta deprem sonrası heyelan! Yollar kapandı, toprak kayması böyle görüntülendi
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Tokat'ta yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında heyelan meydana geldi. Toprak kayması sonucu yollar araç trafiğine kapandı. Kayaların yamaçtan düştüğü anlar anbean kaydedildi.
Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son 20 saatte 40'tan fazla depremin kaydedildiği Tokat'ta heyelan meydana geldi. Toprak kayması anı anbean kaydedildi.
TOKAT'TA DEPREM SONRASI HEYELAN
Tokat'ın Sulusaray ilçesi ile Buğdaylı köyü yolunda yaşanan deprem sonrası heyelan meydana geldi.
Heyelan yolu kısmen araç ulaşımına kapattı.
İhlas Haber Ajansı muhabirlerinin gerçekleşen heyelanı kayıt altına alırken artçı bir deprem yaşandı. Artçı depremle birlikte yeniden yamaçtan kayalar düştü. Muhabirler bu anları anbean kaydetti.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı