Fenerbahçe Olympiakos'u 1-0, 2-1, 3-2 gibi tek farklı skorlarla yenerse maç uzatmalara gider

Fenerbahçe bu akşam Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos’u ağırlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe 1 gol farklı skorlarla yani 1-0, 2-1, 3-2 gibi skorlar ile normal sürede Olympiakos’u yenerse maç uzatmalara gidecek. İlk maç sonucu nedeniyle kafa karışıklığı olabiliyor. Peki, Fenerbahçe Olympiakos’u 2-1, 3-2 veya 1-0 yenerse ne olur, elenir mi? İşte detaylar…

Fenerbahçe Olympiakos'u 1-0, 2-1, 3-2 yenerse ne olur? Fenerbahçe’nin Olympiakos’u eleyebilmesi için 2 farklı golle mağlup etmesi gerekiyor. Peki 1 gol farkı ile Fenerbahçe’nin Olympiakos’u yenmesi durumunda ne olacak? İşte olasılıklar…

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS’U NASIL ELER?

Fenerbahçe’nin ilk maçta Olympiakos’a 3-2 mağlup olması nedeniyle temsilcimize beraberlik turu geçmek için yetmiyor.

Fenerbahçe’nin 1-0, 2-1, 3-2 skorlar ile Olympiakos’u yenmesi durumunda maç uzatmalara gider. Eğer uzatmalarda da sonuç değişmezse yarı finale çıkacak olan takım penaltı atışları sonucunda belirlenir.

Fenerbahçe’nin doğrudan yarı finale çıkabilmesi için ise Olympiakos’u en az 2 gollü farklar ile mağlup etmesi gerekiyor.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS’U ELERSE KİMLE OYNAYACAK?

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final rakibi Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finaldeki rakibi Lille-Aston Villa galibi olacak. Yarı finalde ilk maçlar 2 Mayıs 2024, ikinci maçlar 9 Mayıs 2024 tarihlerinde oynanacaktır.

FENERBAHÇE – OLYMPİAKOS İLK 11’LERİ

Fenerbahçe’nin 11’i: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Olympiakos’un 11’i: Tzolakis, Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Jovetic, Podence, El Kaabi.