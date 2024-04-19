Cengiz Ünder istenmeyen adam oldu! Elvir Elvir Baljic yerden yere vurdu: "Sana 15 milyon euro verildi yazık"

UEFA Konferans Ligi'nde 3-2'nin rövaşında normal süreyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, seri penaltı atışlarında kaçırdığı 3 penaltı sonrası Avrupa macerasına veda etti. Maçın ardından karşılaşmayı yorumlayan eski Fenerbahçeli Elvir Baljic, Cengiz Ünder'e yüklendi.

UEFA Konferans Ligi ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'u Kadıköy'de konuk eden Fenerbahçe, 3-2 mağlup olduğu ilk maçında rövanşında karşılaşmayı 1-0 kazandı. Ancak seri penaltı atışlarında Tadic, Cengiz Ünder ve Bonucci'nin atışlardan yararlanamaması sonrası Avrupa'ya veda etti.

Karşılaşmanın ardından en çok eleştirilen isimler, penaltı atışlarını kaçıran bu 3 isim olurken, Fenerbahçeli eski futbolcu Elvir Baljic, karşılaşmanın ardından yorumlarda bulundu. Baljic özellikle Cengiz Ünder'e yüklendi. Sarı-lacivertli takımın 60.dakikadan sonra bambaşka bir görüntü sergilediğini vurgulayan Baljic, Fenerbahçe'nin kazanmayı hak etmediğini söyledi.

Oyuna giren isimlerin de etkisiz kaldığını savunan Baljic "Fred, Ferdi, Dzeko yorulabilir tamam ama giren oyuncular ne yaptı? Batshuayi de penaltı dışında yoktu, hiçbir şey yapmadı. Yeni girdin skora dokunabildin mi? Pozisyona girdin mi" ifadelerini kullandı.

CENGİZ'İ YERDEN YERE VURDU

Penaltı atışlarından birini kaçıran isimlerden biri olan Cengiz Ünder hakkında konuşan Baljic, Ünder'i yerden yere vurdu. Baljic şu ifadeleri kullandı:

"Cengiz, Allah aşkına konuşurken kimseyi üzmeyelim diyoruz da... Cengiz ya! Sana 15 milyon euro verildi en büyük beklenti sendeydi. Bu maçlar için alındın. Penaltı kaçar da Osayi 120 dakika oynuyor, bir kere yardıma gelmedin! Haydi gelmedin hücumda ne yaptın? Taraftarın en büyük tepkiyi Cengiz'e gösterecek."

TADIC NEDEN OYUNDAN ALINMADI?

Baljic ayrıca Tadic'in neden oyundan alınmadığı konusunda da değindi. Konuyu İsmail Kartal'a sormak gerektiğini vurgulayan Baljic, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Tadic'in neden çıkmadığını İsmail Hoca'ya sormak lazım. Tadic ile özel bir bağı olabilir. Tadic geldiğinde oynamak istediğini söyledi. İsmail Hoca oyundan çıkarmakta bile zorlanıyor. Aşırı güven mi var, oyuncudan mı çekiniyor? Bunu bilmiyoruz. Galatasaray'da ters ayaklar daha çok mesela. Galatasaray sağ ve sol taraftaki oyuncuları değiştiriyor. Mesela Tadic'i sağ tarafta hiç denedin mi? 10 numarada denedin mi? Bunu yapacağın gün, bu maç değil. Tadic'i orta sahada bile deneyebilirdin. İsmail Hoca'ya bunları sormak lazım"