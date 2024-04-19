Galatasaray transferi resmen açıkladı: "Yeni sözleşmeler bugün imzalanıyor"

Düzenleyen: Songül Soysal 19 Nisan 2024 12:52 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 12:55 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, iç transferle ilgili flaş bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar A Takım futbolcularının bazılarıyla sözleşme yenileyeceğini açıkladı.