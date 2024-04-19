Galatasaray transferi resmen açıkladı: "Yeni sözleşmeler bugün imzalanıyor"
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Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, iç transferle ilgili flaş bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılılar A Takım futbolcularının bazılarıyla sözleşme yenileyeceğini açıkladı.
Galatasaray resmi hesaplarından yaptığı açıklamada A Takım futbolcularının bazılarıyla sözleşme yenileyeceğini ve bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00’da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir.
O İSİMLER KİMLER?
Daha önce ortaya atılan iddialara göre; Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz ve Torreira'nın sözleşmelerinin uzatılacağı haberleri gündeme gelmişti.