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Yaşam

Arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Yusuf'un iyiliği karşılıksız kalmadı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 9 yaşındaki Yusuf Orman, yağmur sırasında tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör'ün yardımına koşarak örnek bir davranış sergiledi. Görüntüleri ilgi gören küçük öğrenci, ayın öğrencisi seçilerek bisikletle ödüllendirildi.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 9 yaşındaki bir öğrencinin arkadaşına gösterdiği duyarlılık takdir topladı.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi'ndeki Bölükyayla İlkokulu'nda yaşandı. Cumhuriyet Bayramı provası sırasında aniden başlayan yağmur nedeniyle öğrenciler okul binasına yöneldi.

Bu sırada 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör'ün geride kaldığını fark etti. Engelli rampasını çıkmakta zorlanan arkadaşının yardımına koşan Yusuf, Elif'in yağmur altında kalmasına izin vermedi.

Küçük öğrencinin bu duyarlı davranışı çevresindekilerin takdirini kazanırken, olayın görüntüleri basın ve sosyal medyada da ilgi gördü.

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ÖRNEK DAVRANIŞI ÖDÜLSÜZ KALMADI

Yusuf Orman'ın davranışı okul yönetiminin de dikkatinden kaçmadı. Okulda düzenlenen Yıllık Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda Yusuf, ayın öğrencisi seçildi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, öğrencileri ziyaret ederek Yusuf ve Elif ile bir araya geldi. Kaymakam Soysal, duyarlı davranışından dolayı Yusuf'a bisiklet hediye ederken Elif'e de kitap seti verdi.

Arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Yusuf'un iyiliği karşılıksız kalmadı
Başlık ResmiArkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Yusuf'un iyiliği karşılıksız kalmadı

Yaşadığı olayı anlatan Yusuf Orman, Cumhuriyet Bayramı provası sırasında yağmurun başladığını ve arkadaşının yardımına koştuğunu söyledi.

Elif Güngör ise arkadaşının kendisine yardım etmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek Yusuf'a teşekkür etti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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