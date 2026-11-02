Muğla'da şiddetli deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu

Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD Datça merkezli sarsıntının şiddetini 5,1 olarak duyurdu, işte bölgede son durum...

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Muğla'da deprem oldu. AFAD Datça merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu.

MUĞLA 5,1 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, Muğla'nın Datça ilçesine 253 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

Depremin, 9,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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