MHP lideri Devlet Bahçeli’nin acı günü! Kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti

Son dakika... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Serpil Bahçeli hayatını kaybetti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kız kardeşi Prof. Dr. Serpil Bahçeli’nin vefat ettiği öğrenildi. Uzun yıllar Ankara’da ağabeyiyle aynı evde yaşayan ve özel hayatını kamuoyundan uzak tutan Serpil Bahçeli için memleketi Osmaniye’de taziye çadırı kuruldu.

Ziraat Bankası ve Pamukbank’ta görev yapan Serpil Bahçeli, çalışma hayatının ardından emekliye ayrıldı. Hiç evlenmediği belirtilen Bahçeli’nin kamuoyuna yansıyan bir fotoğrafının bulunmadığı ifade edildi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN AİLESİ

Üç kız ve üç erkek olmak üzere altı çocuklu bir ailede dünyaya gelen Devlet Bahçeli, ailenin beşinci çocuğu.

Ailenin en büyük çocuğu Turan Bahçeli’yi sırasıyla Nurten Fettahlıoğlu, Servet Bahçeli, Serpil Bahçeli, Devlet Bahçeli ve Semiha Bahçeli takip etti.

Turan Bahçeli ve Nurten Fettahlıoğlu, babalarının ilk evliliğinden dünyaya gelirken Servet, Serpil, Devlet ve Semiha Bahçeli ise ikinci evliliğinden dünyaya geldi.

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