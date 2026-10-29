29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’deki törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, merdivenlerden kol kola aşağı indi.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanını katılımıyla Anıtkabir’de düzenlenen törende dikkat çeken anlar kaydedildi.

DERVİŞOĞLU İLE BAHÇELİ KOL KOLA

Törene katılan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koluna girerek merdivenlerden aşağı indi. İki lider, merdivenleri kol kola indi.

Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola! Ankara’da 29 Ekim töreni sonrası dikkat çeken anlar

Öte yandan Bahçeli ve Dervişoğlu, son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yeni yasama yılı resepsiyonunda bir araya gelmişti. Resepsiyonda Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ile selamlaşmıştı.

Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola! Ankara’da 29 Ekim töreni sonrası dikkat çeken anlar

Bir gazetecinin selamlaşmaya ilişkin "Yeni bir şeyin başlangıcı mı?" sorusunu cevaplayan Bahçeli, "Öyle düşünelim, iyi olacak inşallah” demişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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