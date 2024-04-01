Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor! Okan Buruk'tan sürpriz kadro
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Süper Lig lideri Galatasaray, milli aranın ardından Hatayspor'u konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak.
Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele 2 Nisan saat 20.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.
GALATASARAY İLE HATAYSPOR 8. DEFA KARŞILAŞACAK
İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle karşılık verdi.
İki ekip, İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez birbirine rakip oldu.
Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole Hatayspor 1 golle cevap verdi.
GALATASARAY - HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Ziyech, Icardi
Hatayspor: Erce, Barış Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Doğukan Sinik, Dele Bashiru, Strandberg
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ziyech ile Zaha'yı Hatayspor'a karşı ilk 11'de oynatabileceği konuşuluyor.