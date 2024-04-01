Galatasaray, Hatayspor'u ağırlıyor! Okan Buruk'tan sürpriz kadro

Süper Lig lideri Galatasaray, milli aranın ardından Hatayspor'u konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u ağırlayacak.

Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele 2 Nisan saat 20.30'da RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

GALATASARAY İLE HATAYSPOR 8. DEFA KARŞILAŞACAK

İki ekip arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü (biri hükmen) Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 golüne, Akdeniz temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

İki ekip, İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez birbirine rakip oldu.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekip, evinde yaptığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray'ın söz konusu müsabakalarda attığı 9 gole Hatayspor 1 golle cevap verdi.

GALATASARAY - HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Ziyech, Icardi

Hatayspor: Erce, Barış Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Massanga, Ömer Faruk Beyaz, Rivas, Doğukan Sinik, Dele Bashiru, Strandberg

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ziyech ile Zaha'yı Hatayspor'a karşı ilk 11'de oynatabileceği konuşuluyor.