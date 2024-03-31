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Haberler > Spor > Galatasaray'dan rekor hedef: 3.5 milyar lira

Galatasaray'dan rekor hedef: 3.5 milyar lira

Düzenleyen:
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Galatasaray&#039;dan rekor hedef: 3.5 milyar lira

Spor Haberleri

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, mağazacılık satışında 3.5 milyar lirayı hedefliyor. Galatasaray Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıöz, yakın dönemde elde edilen satışlar hakkında bilgi verdi.

Süper Lig lideri Galatasaray, mağazacılık alanında yaptığı yatırımların karşılığını alıyor.

Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıöz, sarı kırmızılı kulübün ürün satışındaki hedeflerini anlattı.

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, yeşil sahalardaki başarısını ürün satışında da sürdürüyor.

Sarı kırmızılı kulübün Mağazacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sarıöz, Galatasaray'ın GS Store'daki hedeflerini anlattı.

Sözcü Gazetesi'nden Mesut Yıldırım'a konuşan Hakan Sarıöz, "Haziran 2023-Aralık 2023 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre Euro bazında yüzde 119'luk bir büyüme sağlayarak 33.7 milyon Euro (1.06 milyar TL) satışla Galatasaray tarihinin en yüksek mağazacılık ciro rakamını ve artış oranını yakaladığımızı daha önce ilan etmiştik. Haziran 2023-Haziran 2024 sezonluk hedefimizi ise yaklaşık 50 milyon Euro (2 milyar TL) olarak revize ettik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan rekor hedef: 3.5 milyar lira - 1. Resim

3.5 MİLYON ÜRÜN HEDEFİ

Aylık ortalama 165 milyon TL ciro oluşturduklarını belirten Hakan Sarıöz,. Yüzde 128 oranında büyüme sağlayarak 3.5 milyon adete yakın bir ürünü taraftarımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Başkanımız Dursun Özbek'in vizyonu doğrultusunda gelecek sezon hedefi ise 3.5 milyar TL. Hedefimiz 24. şampiyonluğumuzu taraftarımızla birlikte ve yeni ürünlerimizle kutlayabilmek" açıklamasında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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