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Galatasaray kaos peşinde koşanlara Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi

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Galatasaray kaos peşinde koşanlara Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi

Spor Haberleri

Galatasaray, A Milli Takım oyuncuları üzerinden kaos peşinde koşanlara resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla cevap verdi. Sarı kırmızılılar, "Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak" ifadeleriyle milli birlik mesajı verdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'ı 3-1 yenmesinin ardından büyük bir sevinç yaşandı. Mutlu olanlar kadar, sosyal medya üzerinden kaos çıkarmaya çalışanlar da oldu.

Galatasaray kaos peşinde koşanlara Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi - 1. Resim

MİLLİ TAKIM ÜZERİNDEN KAOS PLANI

Ay yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı iyi futbolla devirmesine rağmen eleştiri oklarının hedefi oldu. Bazı eski futbolcu ve teknik direktörlerin yanı sıra, sosyal medya kullanıcıları da 'oyuncular üzerinden algı operasyonu başlattı.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı oyuncuların arasının açık olduğu, bazı oyuncuların neden ilk 11'de olmadığı ve milli takımın performansının yeterli olmadığı gibi açıklamalar kısa sürede gündem oldu.

Galatasaray kaos peşinde koşanlara Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi - 2. Resim

GALATASARAY'DAN KAOS PEŞİNDEKİLERE GÖNDERME

Sosyal medya üzerinden galibiyetle başlayan milli takımı karıştırmaya yönelik hareketlere Galatasaray'dan cevap geldi. Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün güneş yine iyilerin üstüne doğacak" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından, Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun sevinç anlarının yer aldığı kareleri paylaşıldı.

X hesabından yapılan paylaşımda, "Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışanlar başaramayacak, iyi insanlar yine kazanacak!" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray kaos peşinde koşanlara Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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