Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor! 'Türkiye'nin Messi'si'

EURO 2024'te Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Türkiye karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya attığı muhteşem golle damga vuran Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. Dünya basını Türkiye'nin galibiyetini değerlendirdi. İşte o manşetler...

A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Arda Güler, Gürcistan maçının en iyi oyuncusu seçildi. Arda Güler attığı harika golle de dünyanın gündemine oturdu. Attığı harika golle galibiyette önemli pay sahibi olan Arda Güler, dünya basınının da dikkatini çekti.

Marca: "Arda Güler Türkiye'yle bir yıldız gibi. Türkiye'nin Messi'si"

ESPN: "16 yaşındaki Lamine Yamal ve 19 yaşındaki Arda Güler Avrupa Şampiyonası ilk maçlarında şov yapıyor. Futbolun geleceği emin ellerde."

Guardian: "Güler "Türkiye'nin Messi'si iddiasını sürdürdü ve ilk maçına çıkan Gürcistan'ı batırdı."

The Sun: "Arda Güler'in harika vuruşu Ronaldo'nun rekorunu kırdı."

A Bola: "Arda Güler maçın çok içinde olmasa da harika bir golle harika bir anda maçın kaderini belirledi."

Mundo Deportivo: "Aman Allah'ım Arda Güler ne biçim bir gol icat etti."

El Pais: "Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor."