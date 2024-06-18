Türkiye - Gürcistan maçının gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Haziran 2024 21:18 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 21:27 - Güncelleme:

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EURO 2024'te bugün Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 3-1'lik skorla sona ererken Türkiye'nin gollerini kim attı, maç bitti mi araması yapıldı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda toplamda 24 takım yer alırken ilk iki sırada olanlar gruptan çıkacak.