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Türkiye - Gürcistan maçının gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye - Gürcistan maçının gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te bugün Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele 3-1'lik skorla sona ererken Türkiye'nin gollerini kim attı, maç bitti mi araması yapıldı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda toplamda 24 takım yer alırken ilk iki sırada olanlar gruptan çıkacak.

Heyecanla takip edilen EURO 2024'te milli takımımız ilk karşılaşmasına çıktı. Yakından takip edilen milli maçın ardından kaç kaç bitti, golleri kim attı araması yapıldı. F grubunda yer alan takımımız ilk mücadalesinden galip ayrıldı.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI BİTTİ Mİ, KAÇ KAÇ?

18 Haziran günü oynanan mücadele  26. dakikada Mert Müldür, 66. dakikada Arda Güler ve 90+7'de Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile 3-1'lik skorla bitti.

TÜRKİYE, EURO 2024 GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Milli takımımız, F Grubunu ilk 2 sırada bitirmesiyle beraber son 16 turuna kalacak. F grubunda yer alan takımımızın gruptan çıkma ihtimali diğer takımlar arasındaki maçların sonucuna göre değişkenlik gösterir.

Türkiye - Gürcistan maçının gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı - 1. Resim

GOLLERİ KİM ATTI?

Mücadele sona ererken golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

EURO 2024 KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Panathinaikos)

Türkiye - Gürcistan maçının gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı - 2. Resim

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille)

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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