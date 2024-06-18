Milli takım oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’de 7 numaralı formayı giyiyor

EURO 2024'te Türkiye ile Gürcistan karşılaşırken Ferdi Kadıoğlu, performansı ile dikkatleri çekerken hangi takımda oynuyor merak edildi. Heyecanlı mücadelede yarış devam ederken Kadıoğlu hakkında aslen nereli, kaç yaşında gibi sorular da gündeme geldi.

Türkiye'nin yıldızları Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız Gürcistan maçında oynayacak mı?

Türkiye'nin yıldızları Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız Gürcistan maçında oynayacak mı?

Bugün 19.00'da başlayan Türkiye - Gürcistan karşılaşmasında nefesler tutulurken Ferdi Kadıoğlu, hızı ve oyunu ile büyük ilgi görüyor. Milli takım oyuncumuz ile ilgili merak edilenler arasında ise nerede oynuyor, hangi mevkii yer aldı.

FERDİ KADIOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kadıoğlu, Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe'de 7 numaralı formayı giyiyor.

KİMDİR?

7 Ekim 1999 yılında Arnhem'da doğan isim Hollanda'da büyüyen Türk millî futbolcudur.

14 Temmuz 2018 yılında NEC Nijmegen takımında 1.40M€ bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'nin U21 takımında forma giyen isim, toplamda 10 maça çıktı. 20 Aralık 2018 yılında Giresunspor karşılaşmasının 77. dakikasında dahil olan Ferdi, ilk resmi maçına çıkmış oldu.

Kadıoğlu, Hollanda, Kanada ve Türkiye pasaportuna sahip olurken 19 Ağustos 2020'de Hollanda U-21 takımına çağrıldı. 3 gün sonra ise Türkiye'den davet geldi. 3 Ocak 2022'de Hamit Altıntop'u arayarak Türkiye milli takımın seçtiğini söylemesinin ardından ilk maçına 4 Haziran 2022 tarihinde Faroe Adaları karşılaşmasına çıktı.