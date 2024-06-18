Türkiye'nin yıldızları Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız Gürcistan maçında oynayacak mı?

Türkiye, bu akşam Avrupa Şampiyonası ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Almanya'da milli takımı yakından takip eden TürkiyeGazetesi.com.tr Spor Editörü Ferhat Kızıltaş, Arda Güler, Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer alıp almayacağını değerlendirdi.

TürkiyeGazetesi.com.tr Spor Editörü Ferhat Kızıltaş, Almanya'nın Dortmund kentindeki Signal Iduna Park Stadyumu'ndan TGRT Haber canlı yayınına bağlandı. Kızıltaş, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçına çıkacak olan Türkiye A Milli Futbol Takımı hakkında son detayları aktardı.

SARI DUVAR KIRMIZI DUVAR OLACAK

Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda yer alan Türkiye, Gürcistan ile saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Signal Iduna Park'tan son gelişmeleri aktaran Ferhat Kızıltaş, Borussia Dortmund'un meşhur 'Sarı Duvar' lakaplı taraftar grubunun olduğu yerde Türk taraftarların olacağını söyledi.

Türkiye'nin Almanya'da kendi evinde gibi olduğunu belirten Kızıltaş, oyuncuların kamp sürecinde zorluk çekmediğini dile getirdi.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milyonların merakla beklediği isimlerden biri hiç şüphesiz Real Madrid'de forma giyen Arda Güler. Kamp döneminde A Milli Takımı yakından takip eden TürkiyeGazetesi.com.tr Spor Editörü Ferhat Kızıltaş, Arda Güler ve muhtemel 11 hakkında bilgi verdi.

Semih Kılıçsoy'un ilk 11'de olmak ihtimali hakkında da konuşan Kızıltaş, "Bu sezon Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirdi. Kampta da iyi bir performans sergiledi. Montella'nın kadroda tecrübeli isimlere yer vermesi ve Semih Kılıçsoy'u yedek bırakması bekleniyor. Olumsuzluk halinde ise Semih Kılıçsoy ve Kenan Yıldız hamle gücü olarak sahaya sürülebilir." dedi.

İşte Türkiye'nin muhtemel 11'i: Mert Günok, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barışalper Yılmaz.

BİLET BULMAK ÇOK ZOR

Maç biletleri bulmanın zor olduğunu belirten Kızıltaş, "Bileti olmayanlar bile Dortmund'a gelmiş. 70 bin kişinin tribünlerde olacağını bekliyoruz ve bunun da yaklaşık yüzde 80'i Türk taraftar olacaktır." şeklinde konuştu.