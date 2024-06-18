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Milli maçta forma giyen Kenan Yıldız, Juventus takımında oynuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milli maçta forma giyen Kenan Yıldız, Juventus takımında oynuyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te oynanan Türkiye - Gürcistan maçında performansı ile dikkatleri çeken Kenan Yıldız'ın topu ağlara göndermesinin ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı. Futbolseverlerin gündeminde ise Kenan Yıldız aslen nereli, hangi takımda oynuyor araması yer aldı.

Bugün oynanan Türkiye - Gürcistan maçında heyecan devam ederken Kenan Yıldız nerede oynuyor merak edilirken hangi mevkii araştırması yapıldı. Mücadelede yarış son hızıyla devam ediyorken milli oyuncularımız da gündemde yerini aldı.

KENAN YILDIZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Yıldız, Juventus takımında forma giyiyor.

KİMDİR? 

Juventus'ta forma giyen Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde doğarken Alman asıllı Türk millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Juventus takımında oynayan Kenan Yıldız, Jahn Regensburg'un akademisinde futbola başlarken 2 sene altyapıda yer aldı. Ardından Bayern Münih ile anlaşan isim 2012 senesinde altyapıya 7 yaşındayken katıldı.

Milli maçta forma giyen Kenan Yıldız, Juventus takımında oynuyor - 1. Resim

Bayern Münih 19 Yaş Altı takıma kadar yükselirken toplamda 20 maça çıktı. 6 gol ve 8 asist yapan Yıldız'ın Bayern Münih ile sözleşmesi Temmuz 2022 yılında sona erdi.

Barcelona ve Juventus'un takımına katmak için mücadele ettiği isim, 12 Temmuz'da Juventus ile sözleşme imzaladı. İngiliz The Guardian gazetesi tarafından 2005'te doğan en iyi 60 oyuncu arasında yer aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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