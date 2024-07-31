Galatasaray orta saha için rekor bonservisi gözden çıkardı! Transferde dikkat çeken Icardi detayı

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray'ın transfer için ayırdığı bütçe ortaya çıktı. İki yıldız futbolcunun kulübünden haber bekleyen sarı-kırmızılılar, maaş ödemesi konusunda yıldız futbolcusuna verilen maaşı üst limit olarak belirledi.

3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak. Yeni sezonun kadro planlamasını yapmaya devam eden sarı-kırmızılılar, Elias Jelert'i renklerine bağlayarak sağ bek bölgesine takviye yaptı. Jelert transferi ardından Galatasaray, rotasını orta saha transferine çevirdi. Aslan'ın bu bölgeye yapılacak transfer için ayırdığı bütçe ortaya çıktı.

2 YILDIZDAN CEVAP BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre Wendel ve McTominay'de ısrarcı olan Galatasaray, iki futbolcu için de 20 milyon Euro ödemeye hazır. Sarı-Kırmızılıların söz konusu rakam için Manchester United ve Zenit'ten cevap beklediği vurgulandı.

GALATASARAY'IN ÖDEYECEĞİ TAVAN FİYAT

Haberde Galatasaray'ın orta saha transferini 20-21 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi play-off maçlarına yetiştirmeye çalıştığı aktarıldı. Maaşta tavan ücreti Mauro Icardi'nin kazandığı 10 milyon Euro olarak belirleyen Galatasaray'ın bonservisteki üst limitinin ise 20 milyon Euro olduğu dile getirildi.