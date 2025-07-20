Galatasaray savunmaya yıldız arıyor! Akanji, Kim Min Jae ve Singo listede

Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, şimdi de savunmaya seviye atlatacak bir isim arıyor. Cimbom'un hedefinde Akanji, Kim Min Jae ve Singo var.

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin bitme aşamasına gelmesinin ardından gözler savunmaya çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetim, takıma üst düzey katkı sağlayacak bir stoperi renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

İlk hedef, Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji. İngiliz kulübüyle sorun bulunmazken, 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 7.5 milyon euroluk maaş talebinde indirim yapılması için görüşmeler sürüyor.

Alternatif olarak öne çıkan isim ise Bayern Münih'ten Kim Min Jae. Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey transferinden kalan 5 milyon euro alacak ile iki hazırlık maçı gelirinden vazgeçerek Güney Koreli stoperi bedelsiz kiralama formülüyle kadroya katmayı planlıyor. Alman kulübünün bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Savunmadaki üçüncü aday ise Monaco forması giyen Wilfried Singo. Fransız ekibi oyuncu için 30 milyon Euro talep ederken, Galatasaray cephesi bu rakamı karşılamak yerine "zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama" formülüyle masaya oturdu.