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Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! 30 milyon euroluk teklif yolda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Barış Alper Yılmaz&#039;a Premier Lig kancası! 30 milyon euroluk teklif yolda
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Nottingham Forest, Premier Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz için Nottingham Forest devrede. İngiliz ekibi, milli futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

Transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir yandan da yıldız futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! 30 milyon euroluk teklif yolda - 1. Resim

Sarı-kırmızılı takımın son dönemde en çok öne çıkan isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın radarına girdi.

Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! 30 milyon euroluk teklif yolda - 2. Resim

Takvim'in haberine göre, İngiliz kulübünün önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalması ve 30 milyon euroluk resmi teklif sunması bekleniyor.

Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! 30 milyon euroluk teklif yolda - 3. Resim

Barış Alper'in performansından oldukça memnun olan teknik heyet ve yönetim, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyor.

Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! 30 milyon euroluk teklif yolda - 4. Resim

25 yaşındaki milli futbolcu, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 156 maça çıkarken, 25 gol ve 20 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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