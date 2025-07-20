Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig kancası! 30 milyon euroluk teklif yolda

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 17:52 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 17:52 - Güncelleme:

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Galatasaray'ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz için Nottingham Forest devrede. İngiliz ekibi, milli futbolcu için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.

Transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir yandan da yıldız futbolcularına gelen teklifleri değerlendiriyor. İlgili Haber Galatasaray'ın kadrosunda büyük değişim! Tam 18 isimle yollar ayrıldı Sarı-kırmızılı takımın son dönemde en çok öne çıkan isimlerinden Barış Alper Yılmaz, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın radarına girdi. İlgili Haber Galatasaray'ın kadrosunda büyük değişim! Tam 18 isimle yollar ayrıldı Takvim'in haberine göre, İngiliz kulübünün önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalması ve 30 milyon euroluk resmi teklif sunması bekleniyor. Barış Alper'in performansından oldukça memnun olan teknik heyet ve yönetim, yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyor. 25 yaşındaki milli futbolcu, Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 156 maça çıkarken, 25 gol ve 20 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran