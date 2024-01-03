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    Galatasaray ve Beşiktaş, Brezilyalı orta saha için karşı karşıya

    Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek ligde zirveyi zorlamak isteyen Galatasaray ve Beşiktaş, Evander transferinde karşı karşıya geldi. ABD'de forma giyen oyuncunun ise sarı kırmızılı ekibe sıcak baktığı ifade edildi.

    Galatasaray ve Beşiktaş, Brezilyalı orta saha için karşı karşıya
    Spor Haberleri

    Süper Lig'de 44 puanı bulunan Galatasaray ve 29 puanla 5'inci sırada yer alan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrolarını güçlendirerek zirveyi zorlamak istiyor. İki dev kulübün, Evander transferinde karşı karşıya geldiği iddia edildi.

    Geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde Evander'i kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden ancak başarılı olamayan Galatasaray, orta saha transferi için rotasını yeninden ABD'ye çevirdi.

    MLS takımlarından Portland Timbers'ta forma giyen Brezilyalı futbolcu Evander'in menajerinden Galatasaray ve Beşiktaş ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Sambacı oyuncunun menajeri, iki Süper Lig devinin Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini vurguladı.

    GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

    Futbolcunun Türkiye temsilcisi Erdal Ferin, transfere ilişkin yaptığı açıklamada "Galatasaray, Evander'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelere başladı. Evander'i Beşiktaş da istiyor ama oyuncu, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı.

    BONSERVİSİ 7,5 MİLYON EURO

    25 yaşındaki futbolcu için ABD ekibi bonservis bedeli olarak 7.5 milyon Euro talep ediyor. Devre arasında transfer limitlerini aşmak istemeyen sarı kırmızılılar, Evander'i ilk etapta kiralık olarak renklerine bağlamayı düşünüyor.

    BEŞİKTAŞ İDDİALI TAKIM OLUŞTURMA ARZUSUNDA

    Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş ise devre arasında yapacağı isabetli transferler ile daha iddialı bir takım oluşturma arzusunda. Siyah beyazlılar, fayda sağlayacağını düşündüğü Evander'i bu sebeple kadrosuna katmak istiyor.

    Brezilyalı futbolcu, Portland formasıyla çıktığı 48 maçta 18 gol atıp 8 asistlik katkı sağladı.

    (Fotoğraf: Troy Wayrynen-USA TODAY Sports)

    Düzenleyen:  - Spor
    GalatasarayBeşiktaşEvander
    Haberler > Spor > Galatasaray ve Beşiktaş, Brezilyalı orta saha için karşı karşıya
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