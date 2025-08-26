Galatasaray, Wilfried Singo ile el sıkıştı Monaco'yu ikna etmeye çalışıyor! Aslan gönüllü Singo

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray, Okan Buruk’un savunma takviyesi için istediği Wilfried Singo ile her konuda anlaştı. Fildişi Sahilli stoper, yıllık yaklaşık 5 milyon avro ve dört yıllık sözleşmeye ‘evet’ dedi. 24 yaşındaki oyuncu, kulübü Monaco’ya da kararını iletip Galatasaray’a gitmek istediğini belirtti.

Sarı kırmızılılar, Singo için Monaco’ya satın alma opsiyonlu tam 28 milyon avroluk teklif yaptı. Bonservis harcamasının önümüzdeki yıla yayılmasını hedefleyen sarı kırmızılılar, Fransız ekibine 5+23 toplamda 28 milyon avro ödeme taahhüdünde bulundu. Sarı kırmızılılar Fransız devi ile de anlaşıp Singo’yu hafta içinde İstanbul’a getirmeyi planlıyor…

DÖRT TALİBİ DAHA VAR!

Galatasaray’ın Wilfried Singo’ya imza attırmak için elini çabuk tutması gerekiyor. Sarı kırmızılılar, Singo’yu İngiliz ve Alman devine kaptırmak istemiyor. 24 yaşındaki stoper için Newcastle United, Everton ve Aston Villa da masada!

Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Borussia Dortmund da Fildişili oyuncu için Monaco ile temasta… Galatasaray, Fransız ekibine karşı baskıyı artırıp el sıkıştığı Singo’ya bir an önce resmî imzayı attırmak istiyor. Singo’nun sarı kırmızılılara ‘evet’ demesinde teknik direktör Okan Buruk’un da büyük rolü var. Oyuncu ile görüntülü görüşen Buruk, takıma gelmesi konusunda ikna etmeyi başardı.