Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aslan, dünya yıldızı için düğmeye bastı

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Galatasaray, kadrosuna dünya yıldızı bir oyuncuyu katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların gündemine aldığı isim belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak.

DÜNYA YILDIZLARINI KADROYA KATACAK

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gelecek geliri, yaz döneminde transferlere harcamayı düşünüyor. Bunun için sarı-kırmızılılar dünya yıldızlarını kadrosuna katacak.

HEDEF ARJANTİNLİ YILDIZ

Galatasararay, yeni sezon için dünya yıldızı olan Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacak. 2025'te sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon Euro.

Dybala bu sezon 39 maça çıkıp bu müsabakalarda 16 gol ve 10 asist yaptı.