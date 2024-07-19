Galatasaray'da bir ayrılık daha! Okan Buruk, milli oyuncunun biletini kesti

Yeni sezon çalışmalarının ilk etabını Avusturya'da tamamlayan Galatasaray'da gidecek isimler netleşmeye başladı. Geçen sezonu kiralık olarak Samsunspor'da geçiren Taylan Antalyalı'nın yeni sezon planlamasında düşünülmediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol ekibi Real Sociedad talip oldu

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol ekibi Real Sociedad talip oldu

Galatasaray'ın milli oyuncularındna Taylan Antalyalı'ya yeni sezon planlamasında yer verilmesi beklenmiyor.

Okan Buruk'un gözden çıkardığı milli oyuncunun Süper Lig'den 3 teklif geldiği ve kararını kısa içerisinde vereceği belirtildi.

Son 2 sezonu sırasıyla Ankaragücü ve Samsunspor'da kiralık geçiren Taylan'ın Galatasaray ile 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

TAYLAN ANTALYALI'YA YOL GÖRÜNDÜ

Geçen sezon 26 lig maçına çıkan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

Samsunspor'un Taylan için yeniden kiralama teklifi yaptığı ve oyuncunun son tercihini gelecek hafta vereceği öğrenildi.