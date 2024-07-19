Galatasaray'ın Arda Güler'i olacak deniyordu! Genç yıldız kulüpsüz kaldı

Galatasaray alt yapısının gözde oyuncularından olan Hamza Akman'ın yeni sözleşme imzalaması taraftarları şaşırttı. Bir dönem Arda Güler ile kıyaslanan genç yıldızın hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

Galatasaray, sözleşmesi sona eren 19 yaşındaki Hamza Akman ile sözleşme uzatmamıştı.

Avrupa'dan talipleri olduğu öne sürülen genç yıldızın henüz bir takıma imza atmaması dikkat çekti.

HAMZA AKMAN HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Babası Ayhan Akman gibi futbolcu olan Hamza'nın TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK ile görüştüğü iddia edilmişti.

Kendi yaş kategorisinde Arda Güler ile kıyaslanan Hamza Akman, Galatasaray A Takımı ile sadece 3 resmi maça çıkarak 1 gol ve asist katkısında bulundu.

EFE AKMAN TAKIMDA KALDI

Hamza Akman'ın kendisinden 1 yaş küçük kardeşi Efe Akman ise geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzalayarak takımda kalmıştı.

Kulüpten yapılan açıklama göre 18 yaşındaki oyuncuyla 2027-2028 sezonuna kadar sözleşme imzalandı.