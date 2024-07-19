Galatasaray'ın yeni transferini Drogba ikna etti! Fildişi Sahilli yıldız İstanbul'a geliyor

Bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli efsane futbolcu Didier Drogba'nın Guela Doue'nin transferinde katkısı olduğu öne sürüldü.

Sağ bek transferinde sona yaklaşan Galatasaray, Rennes forması giyen Guela Doue ile anlaşmaya vardı.

Uzun süren görüşmelerin ardından Fildişi Sahilli oyuncunun Avusturya'da yapılacak ikinci etap kamp çalışmalarında yer alması bekleniyor.

DROGBA'DAN DOUE'YE GALATASARAY ÖNERİSİ

Okan Buruk'un en çok istediği isimlerden olan Doue'nin Roma'dan da teklif aldığı ama Didier Drogba'nın önerileriyle Galatasaray'ı tercih ettiği iddia edildi.

İstanbul ve Türk futbolu hakkında bilgi veren Drogba'nın Doue'ye Süper Lig'de mutlu hissedeceğini söylediği ortaya çıktı.

Rennes ile son görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın yaklaşık 7 milyon euro bonservis, oyuncuya ise senelik 1 milyon 250 bin euro ödemesi bekleniyor.