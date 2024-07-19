Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol ekibi Real Sociedad talip oldu

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek isteyen Real Sociedad, sarı-kırmızılı ekibin kapısını bir kez daha çaldı. Sarı-kırmızılı takımın istediği 15 milyon euro'luk bonservis bedelini yüksek bulan İspanyol ekibi, fiyatta indirim bekliyor. İki kulübün pazarlık halinde olduğu ifade ediliyor.

Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek için yoğun mesai harcayan Galatasaray, bir yandan da yıldız oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor.

O isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu.

G.SARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR

EURO 2024'te A Milli Takım formasıyla boy gösteren Kerem'e teklif yapmak için turnuvanın bitmesini bekleyen Real Sociedad, harekete geçti.

Galatasaray, 25 yaşındaki kanat için 15 milyon euro isterken, İspanyol ekibi pazarlıkla bu fiyatı aşağı çekmeye çalışıyor.

Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok takımın radarında olan Kerem'in sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

4 yıldır Galatasaray forması giyen deneyimli futbolcu, 173 maçta 44 gol attı ve 39 asist yaptı.