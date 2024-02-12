Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira gelişmesi! Belirsizlik son buldu

Galatasaray'da takımdan ayrılacağı iddia edilen Hakim Ziyech ve sakatlığından dolayı uzun süre formasından uzak kalan Sergio Oliveira'nın son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

SERGIO OLIVEIRA VE ZIYECH GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson antrenmanın tamamında takımla birlikte yer alırken, Hakim Ziyech kendisi için hazırlanan program dahilinde salonda çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Sparta Prag maçı hazırlıklarını sürdürecek.