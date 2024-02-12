Volkan Demirel'den Galatasaray'a teşekkür! Transfer son günü izin verilmişti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesi takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Ara transfer döneminde yapılan takviyelerden söz eden Demirel, Galatasaray'a teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Halil ihtiyacımız olan pozisyonda bir oyuncu. Galatasaray'a teşekkür ediyorum bu transfer için. İyi transferler yaptık. 5 oyuncuyu kadromuza kattık. Transfer yapmak için değil, ihtiyacımız olan ve Futbol anlamında hayatına dokunabildiğimiz oyuncuları almak istedik. Rui'yi getirdik yurtdışından. Bizim ihtiyacımız olan bir mevkiydi. İyi bir planlamayla güzel bir iş çıkardığımız düşünüyorum."

VOLKAN DEMİREL: AMACIMIZ İNSANLARA UMUT OLMAK

Volkan Demirel ayrıca, "Anma törenlerine katıldık, sonra Başakşehir'le oynadık, buraya geldik. Transferin son günleriydi. Hatay için ne gerekiyorsa ona göre hareket etmek zorundayız. Hatayspor için amacımız oradaki insanlara umut olmak. Onların adının geçtiği her yerde onları temsil etmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bizim bu seneki misyonumuz bu. 2-3 haftadır güzel sonuçlar alıyoruz. Buradan da puan ya da puanlar almak istiyoruz." açıklamasında bulundu.