Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Volkan Demirel'den Galatasaray'a teşekkür! Transfer son günü izin verilmişti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Volkan Demirel&#039;den Galatasaray&#039;a teşekkür! Transfer son günü izin verilmişti
    Volkan Demirel, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesi takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

    Ara transfer döneminde yapılan takviyelerden söz eden Demirel, Galatasaray'a teşekkür ederek şöyle konuştu:

    "Halil ihtiyacımız olan pozisyonda bir oyuncu. Galatasaray'a teşekkür ediyorum bu transfer için. İyi transferler yaptık. 5 oyuncuyu kadromuza kattık. Transfer yapmak için değil, ihtiyacımız olan ve Futbol anlamında hayatına dokunabildiğimiz oyuncuları almak istedik. Rui'yi getirdik yurtdışından. Bizim ihtiyacımız olan bir mevkiydi. İyi bir planlamayla güzel bir iş çıkardığımız düşünüyorum."

    Volkan Demirel'den Galatasaray'a teşekkür! Transfer son günü izin verilmişti

    VOLKAN DEMİREL: AMACIMIZ İNSANLARA UMUT OLMAK

    Volkan Demirel ayrıca, "Anma törenlerine katıldık, sonra Başakşehir'le oynadık, buraya geldik. Transferin son günleriydi. Hatay için ne gerekiyorsa ona göre hareket etmek zorundayız. Hatayspor için amacımız oradaki insanlara umut olmak. Onların adının geçtiği her yerde onları temsil etmek için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Bizim bu seneki misyonumuz bu. 2-3 haftadır güzel sonuçlar alıyoruz. Buradan da puan ya da puanlar almak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Volkan DemirelGalatasaray
    Haberler > Spor > Volkan Demirel'den Galatasaray'a teşekkür! Transfer son günü izin verilmişti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kulüp başkanı sürpriz gelişmeyi doğruladı! Neymar transferi için düğmeye basıldı - SporKulüp başkanı sürpriz gelişmeyi doğruladı! Neymar transferi için düğmeye basıldıTFF inceleme başlattı! Eryaman zemini korkuttu! Ankaragücü - Galatasaray maçı için son karar açıklanacak - SporAnkaragücü - Galatasaray maçı nerede oynanacak?Arda Güler'den 1 yılda 3.transfer! Galatasaray detayı Fenerbahçelileri telaşlandırdı - SporArda ve Madrid'in inadı kırıldı! Süper Lig'i sallayacak imzaErden Timur Barış Alper Yılmaz için masaya oturdu! Sonraki satıştan yüzde 20 pay... - SporErden Timur Barış Alper Yılmaz için masaya oturdu! Sonraki satıştan yüzde 20 pay...Yeşil sahada korkunç olay! Üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti - SporFeci ölüm! Üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybettiİsmail Kartal'ın anlaştığı Süper Lig takımı belli oldu! Ali Koç devreye girdi Fenerbahçe'nin kaderi değişti - Sporİsmail Kartal'ın teklif beklediği Süper Lig kulübünü duyurduYarı finalde dev eşleşme! İki ezeli rakip... - SporYarı finalde dev eşleşme! İki ezeli rakip...Metin Öztürk: Ali Koç başkanlığı bırakacağım beni şampiyon yapın diyor - SporMetin Öztürk: Ali Koç başkanlığı bırakacağım beni şampiyon yapın diyorAli Koç, Musrati ve Muçi iyi çıksın diye dua etsin yoksa Galatasaray şampiyon olacak! - SporAli Koç Beşiktaş'ın yeni transferlerine sarıldı!Serge Aurier, Davinson Sanchez ve Ndombele'den Dursun Özbek'e 10 numara hediyesi! 4 ay sonra Galatasaray'a imza atacak - SporSerge Aurier, Davinson Sanchez ve Ndombele'den Dursun Özbek'e 10 numara hediyesi! 4 ay sonra Galatasaray'a imza atacak
    Sonraki Haber Yükleniyor...