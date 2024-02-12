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    • TFF inceleme başlattı! Eryaman zemini korkuttu! Ankaragücü - Galatasaray maçı için son karar açıklanacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    TFF inceleme başlattı! Eryaman zemini korkuttu! Ankaragücü - Galatasaray maçı için son karar açıklanacak
    Ankaragücü, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, ev sahibi ekibin stadyumdaki son durumdan dolayı mücadeleyi başka bir sahada oynamak istiyor.

    Ankaragücü'nün iç saha maçlarını oynadığı Eryaman Stadyum zemini Galatasaray'ı harekete geçirdi.

    Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile Türkiye Kupası'nda oynadığı karşılaşmaya ev sahipli yapan Eryaman Stadyumu, son görüntüsüyle hayrete düşürmüştü.

    Çim sahada meydana gelen problemleri sosyal medyadan paylaşan Karadeniz ekibi, 'marka değeri ve futbolcu sağlığı' notlarıyla göndermede bulunmuştu.

    GALATASARAY'DAN ZEMİN AÇIKLAMASI

    Bugün Rams Park'ta Aroma ile düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, saha zeminini eleştirerek "Eryaman Stadyumu'nun zemini oynanacak seviyedeyse biz çıkar oynarız. Bizim herhangi bir talebimiz olmadı, son kararı federasyon verecek. Orada oynanır, iki takımdan birinde sakatlık olursa vebali kararı verenlerdedir." ifadelerini kullandı.

    TFF inceleme başlattı! Eryaman zemini korkuttu! Ankaragücü - Galatasaray maçı için son karar açıklanacak

    ANKARAGÜCÜ SAHASINDA OYNAMAK İSTİYOR

    Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Galatasaray ile oynayacakları maçı kendi sahalarında oynamak istediklerini açıkladı.

    Konyaspor ile oynanan mücadele sonrası konuşan Aytekin, "Nasıl Gençlerbirliği ve Trabzonspor futbolcuları, o sahada oynadıysa o sahanın yapıldıktan sonra çok daha iyi durumdaki zeminde Ankaragücü ile Galatasaray da çıkıp o sahada mücadele edecekti" dedi.

    TFF inceleme başlattı! Eryaman zemini korkuttu! Ankaragücü - Galatasaray maçı için son karar açıklanacak

    TFF BUGÜN İNCELEDİ

    TFF yetkilileri, Ankara Eryaman Stadyumu'na giderek yakından inceledi. Saha zemini için rapor hazırlayan heyetin, kararını yarın açıklaması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AnkaragücüGalatasaray
    Haberler > Spor > TFF inceleme başlattı! Eryaman zemini korkuttu! Ankaragücü - Galatasaray maçı için son karar açıklanacak
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