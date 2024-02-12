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    • Kulüp başkanı sürpriz gelişmeyi doğruladı! Neymar transferi için düğmeye basıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kulüp başkanı sürpriz gelişmeyi doğruladı! Neymar transferi için düğmeye basıldı
    Neymar, Santos, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Suudi Arabistan'da istediği ortamı bulamayan ve sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan Neymar, yeni sezonda takımdan ayrılacak. İşte Brezilyalı yıldızın imza atacağı takım...

    Yaz transfer döneminde PSG'den ayrılarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e transfer olan Neymar, eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor.

    Avrupa'dan talipleri olmasına rağmen futbol hayatının son dönemlerini ülkesinde geçirmek isteyen 32 yaşındaki yıldızın Santos'a döneceği konuşuluyor.

    Neymar için 90 milyon euro bonservis ödeyen Al Hilal'in de oyuncuyu elden çıkarmak istediği ama Santos'un eski futbolcusunu bedelsiz kiralamak istediği iddia ediliyor.

    Kulüp başkanı sürpriz gelişmeyi doğruladı! Neymar transferi için düğmeye basıldı

    NEYMAR BREZİLYA'YA GERİ DÖNECEK

    Daily Mail’de yer alan habere göre, Santos altyapısından çıkan Neymar, eski kulübüne dönmeye yakın. Santos’un Brezilyalı yıldızı yeniden renklerine bağlamak için hamle yaptığı belirtilirken kulüp başkanı Marcelo Teixeira da iddiaları doğruladı.

    Teixeira yaptığı açıklamada, “Neymar ile hızlı bir görüşme gerçekleştirdik. Geri gelip burada oynayabilmesi için sakatlığının ardından iyi bir şekilde dönmesi gerekiyor. Suudi Arabistan’daki deneyimine devam edecek ve sonra geri dönecek.” dedi.

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    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NeymarSantos
    Haberler > Spor > Kulüp başkanı sürpriz gelişmeyi doğruladı! Neymar transferi için düğmeye basıldı
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